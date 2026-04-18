俳優の柏木由紀子（78）が15日、自身のインスタグラムを更新。「新しい手編みのセーター完成」と報告し、鮮やかなブルーのニットを着用したオフショットを公開した。【写真】「すごい！」「素敵なお色味ですね〜」 新たな手編みセーターをまとい笑顔の柏木由紀子「ウールモヘアなので、実際に着るのは秋以降かなと思いますが 編む過程が楽しくて取り組んでいるので問題なしです」とつづり、作っている最中に「最後あと少しのと