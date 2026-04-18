今回は、図々しいママ友に「お揃いの巾着を作って」とねだられ、作った結果起きたことを紹介します。布代も結構かかってるのに…「娘の通う幼稚園にKさんというママ友がいますが、Kさんはかなり図々しい人。私に何かと『〇〇して〜』と要求してくるんです。そんなある日のこと、幼稚園で巾着を持ってくるよう連絡があったのですが、Kさんに『うちの娘の巾着もお願いできる？お宅の娘さんとお揃いだといいな』『お揃いの巾着作っ