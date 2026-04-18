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●今週の業種別騰落率ランキング ※4月17日終値の4月10日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：11 業種値下がり：22 業種 東証プライム：1570銘柄値上がり： 727 銘柄値下がり： 827 銘柄変わらず他：16 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 情報・通信業(0275) +7.77 マネフォ 、さくらネット 、ＳＢＧ