●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】 ※4月17日終値の4月10日終値に対する下落率 （株式分割などを考慮した修正株価で算出） ―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ―― （今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く） 銘柄名市場 下落率(％)株価 個別ニュース／決算速報／テーマ １. Ｗディッシュ東証Ｓ-38.7 217 半期報告書