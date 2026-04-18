「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）傾いた流れを最後まで取り戻せなかった。カード初戦に完敗。広島本拠地は盛り上がりに欠ける試合展開に、何度もため息が充満した。先発の岡本駿投手は、「反省点の多いピッチングになった。気合入りすぎて空回りした」と反省の言葉を並べた。立ち上がりを攻められた。初回先頭の牧に四球を与えると、１死一、二塁から宮崎に左翼線へ適時二塁打を浴び、先制点を献上。その