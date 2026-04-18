フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが１８日、お天気キャスターを務める同局系「めざましどようび」（土曜・午前６時）に生出演した。上垣アナは１６日にスタートした同局系新音楽番組「ＳＴＡＲ」（木曜・午後７時、初回２時間スペシャル）でＭＣを務める。番組は、同局の看板番組である「ＦＮＳ歌謡祭」を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する「めざましテレビ」のエンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストた