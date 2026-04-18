俳優のブルース・ウィリスの元妻で女優のデミ・ムーアが、新作スリラー映画「Tyrant」にキャスト入りした。アカデミー賞にノミネートされた「サブスタンス」での演技も記憶に新しいデミは、女優のシャーリーズ・セロンやジュリア・ガーナーの出演も決定しているAmazon MGMスタジオによる新作で、メインキャラクターの1人を演じると言われている。 【写真】もう娘