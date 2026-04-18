元アイドルで女優の立花理佐が17日、自身のインスタグラムを更新。11日に女優・杉浦幸と富山県でライブ＆トークショーに参加したことを報告した。 【写真】サプライズで祝福57歳になった大映ドラマのヒロイン 11日に立花は駅のホームで撮影された出発時の写真をアップ。映画「ビー・バップ・ハイスクール」シリーズで、愛徳高校の兼子信雄役を演じた俳優・古川勉をまじえた3ショット