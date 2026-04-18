カントリ－歌手のルーク・コムズが、タイム誌の発表した「最も影響力のある100人」に選出されたことを受け、シンガー・ソングライターのエド・シーランが称賛の言葉を寄せた。カントリーミュージック協会賞エンターテイナー賞を2度も受賞しているルークについて、「音楽の頂点を極める」存在と絶賛している。 【写真】第3子誕生美人妻と子どもたちに囲まれる人