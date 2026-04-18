記事ポイント施術来店でオンラインくじに参加できる1周年記念企画。2026年4月21日から各店舗先着100名限定で実施。500マイルから最大10,000マイルまで当たり、会計に使えるお得感。どこでもミュゼプラチナムが、サービス開始1周年を記念した「ご来店抽選キャンペーン」を2026年4月21日からスタートします。施術で来店した人がその場でオンラインくじに参加できるので、いつもの美容時間にちょっとした高揚感が加わる企画です。