記事ポイントゴールデンウィークに親子で楽しめる約300件のイベントやコンテンツをまとめてチェックできます。恐竜体験や未来のモビリティ、水上スポーツまで、子どもの「やってみたい」が広がる企画がそろいます。公開は5月6日までの期間限定で、おでかけ計画を立てたい今こそ見ておきたい特設ページです。東京都が、ゴールデンウィークに親子で楽しめる情報を集めた特設ページ「東京都こどもの日スペシャル」を期間限定で公開し