記事ポイント「お隣の天使様」第2期の世界観を、めいどりーみんの店内装飾や限定メニューで体感できるコラボカフェ事前予約で描き下ろしイラストを使った“チェキ風”カードがもらえ、来店前から特別感が高まる企画限定グッズや全6種のコースター、抽選プレゼントまでそろい、推し活の満足感がぐっと深まる内容TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』と、メイドカフェ「めいどりーみん」のコラボカフェが2