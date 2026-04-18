17日、レバノンとの国境地帯のイスラエル軍車両（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、交流サイト（SNS）でレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラに対する攻撃を念頭に「イスラエルはレバノンへの爆撃を米国によって禁止されている」と投稿した。米ニュースサイト、アクシオスによると、イスラエル政府は、レバノンとの停戦合意に含まれていないとして困惑し、米側に説明を求めた。現地時間17日に発効した停戦