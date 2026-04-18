お笑いコンビ「ミキ」の昴生（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。元人気アイドルからの誕生日プレゼントを明かした。13日に40歳の誕生日を迎えた昴生。自身のインスタグラムで「秋元ちゃんから誕生日プレゼントでシャツいただきました」とつづり始めた。「毎日着たいくらいうれしい。去年はカバンをもろたのでこのシャツ着てカバン持ってデートしたいですね。ありがとう秋元ちゃん」と元乃木坂46でタレントの秋元