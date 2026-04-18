2016年4月に2度にわたって震度7を観測した熊本地震（死者は関連死含め270人超）から10年。先週に続き、地元テレビ局記者による寄稿をお届けする。今回は、耐震基準を満たしていなかった熊本市民病院が地震で損壊し、機能停止に陥った影響で失われた3人の子どもの命と、その遺族の今の思いについて、熊本放送・ メディア総局報道センターの城島勇人記者（市政キャップ）が報告する（冒頭の写真は地震前の熊本市民病院）。【写真を見