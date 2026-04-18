「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手が厚着で球場入りする様子を米メディアが公開した。球場はどっかりと雪が積もっており、チームバスが到着した際も雪がちらついていた。米ネットメディア「Ｔａｌｋｉｎ’Ｂａｓｅｂａｌｌ」が公開した写真では、キャップを後ろ向きにかぶり、厚手のジャケットを着込んでいる。温暖なカリフォルニア州を本拠地としているだけに、大谷の冬コーデは