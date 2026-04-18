昭和が終わりを告げ、平成、令和と時代が移り変わり38年もの歳月が経過した。その間には、あたらしい街が形成され、同時に再開発によって大きく様変わりした街も数えきれないほどある。そうした日常風景の変化は、しばらくぶりに訪れるなどしない限り、気にも留めないのではないだろうか。何かのタイミングで数十年前の風景写真を目にすると、懐かしい想い出とともにその当時の情景がよみがえるというもの。そんな懐かしい写真のな