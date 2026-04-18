NTTドコモとAGCは、両社で共同開発した電波送受信が可能なガラスアンテナ「WAVEATTOCH」とAGCの電波透過処理技術を組み合わせ、商用サービス提供エリアで建物の窓越しに屋外の通信品質を向上する実証実験を実施した。 今回の実証実験では、建物の「Low-Eガラス」に現場で電波透過処理を行い、室内側のガラス表面にガラスアンテナを設置した。その結果、「Low-Eガラス」越しでも屋外の5G通信の受信信号が強くなり、