松戸競輪場のF2ミッドナイト「仲間と繋がるTIPSTAR杯」は17日、2日目を終えた。石井寛子（40＝東京）と北岡マリア（20＝石川）が連勝で勝ち上がり、18日の決勝で注目の初対決が実現することとなった。北岡は「（石井）寛子さんとの対戦は楽しみ。レースがうまいので絶対に私の近くにいると思う。しっかり周りを見ながら、自分で展開をつくれたら」ベテラン石井のテクニックの素晴らしさは重々承知しており、ハイレベルの駆