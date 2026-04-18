元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「キティちゃんにメロメロになった日」と書き出した柏木。ハローキティとのハグ写真をアップした。ピンクにあふれた夢のような空間でパシャリ。ファンからは「可愛い」「天使」「可愛い2人」「このコーデも似合っていて可愛くて綺麗で素敵で、キティちゃんとの2ショットも可愛いです」「ゆきりんとキティちゃん最高で