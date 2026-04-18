シンガー・ソングライターの「tuki.」（17）が18日までに公式インスタグラムを更新。オフショットを公開した。「韓国オフ満喫してきた」と書き出したtuki.。ツアーで訪れた韓国を満喫している様子をアップした。「ちなみに2キロ太りました」と街中を歩く様子やカップラーメン、焼き肉を楽しむ姿などを披露。顔は隠しているが華奢な手元やスタイルの良さがわかるオフショットとなっていた。ファンからは「後々顔出ししそう