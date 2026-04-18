H&Mは5月7日より、「ステラ マッカートニー × H&M」コラボレーションを発売する。【画像】「ステラ マッカートニー × H&M」全アイテム（詳細）世界的なデザイナーでサステナビリティの先駆者でもあるステラ・マッカートニーと初めてタッグを組んでから約20年ぶりのコラボレーションとなる。ステラが自身の名作を振り返り新旧を融合、そしてサスティナビリティにも配慮したコラボレーションコレクションとなる。