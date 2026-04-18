ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が17日（日本時間18日）、夫人のサマンサさんと共同でインスタグラムを更新。第1子が誕生したことを報告した。タッカーは「我が家に新しいメンバーが加わりました」とつづり、サマンサ夫人と第1子を抱いて笑みを浮かべる家族写真を投稿した。タッカーはサマンサ夫人と24年1月に結婚したことをインスタグラムで報告している。この日、チームメートのベッツもブリアンナ夫人との間