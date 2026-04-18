ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松倉海斗（２８）が、上昇気流に乗っている。出演中のテレビ朝日系ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜、後１１・００１８日は１１・３０）では主演のＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太（３３）演じるイケメンアンドロイドの恋を後押しする同僚を熱演。グループとしては現在ツアー中で、１５日には２枚目のＣＤシングル「陰ニモ日向ニモ」をリリースするなど充実一途。「誰もが知るヒット作を