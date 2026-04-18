17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷繁元信氏が、広島バッテリーについて言及した。広島は同日のDeNA戦、投手陣が10四死球で5失点、1−5で敗れた。捕手の持丸泰輝が8回に神里和毅の盗塁を刺し、今季15試合目で初めて広島捕手陣が盗塁を阻止した。谷繁氏は「今日の試合に限ってでいうと、四死球10。あとバッテリーで修正が必要なのは、今シーズン盗塁阻止率16回走られて1回しか刺せていない