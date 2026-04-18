ソフトバンクは17日、オリックスとの試合（みずほPayPay）に4−13で敗戦。今季3度目の登板となったソフトバンク先発・徐若熙は2回途中6安打・2被本塁打・5四死球と制球に苦しみ試合を作ることが出来なかった。17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に番組MCで出演していた谷繁元信氏は「中6日から8日となって前の2試合のキャッチャーは海野だった。それが今日、谷川原になったという影響ももしかしたらあったの