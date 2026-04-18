ガールズグループKep1erの日本人メンバー、ヒカルがファンを魅了した。ヒカルは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ヒカル、「腹筋バキバキ」スタイル公開された写真には、廊下や楽屋で撮影されたヒカルの姿が収められている。ヒカルはグレーのクロップド丈タンクトップにミニスカートを合わせたセットアップを着用。その上からデニムジャケットをあえて肩を落としてルーズに羽織り、抜け