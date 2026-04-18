新型「ヤリスクロス」発表！トヨタの英国法人から、2026年4月16日にコンパクトSUV「ヤリスクロス」の最新改良モデルが発表されました。2021年のデビュー以来、ヤリスクロスは欧州市場で絶大な人気を博しており、2025年には年間販売台数が20万台の大台を突破するなど、今や現地におけるトヨタの看板車種へと成長を遂げています。【画像】超カッコいい！ これが斬新グリルの「新型ヤリスクロス」です！（30枚以上）今回の改良