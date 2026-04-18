＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます岩井千怜の新スイング日本勢最上位の岩井千怜は前半を2バーディ・1ボギーで回り、首位と4打差のトータル10アンダー・3位タイでハーフターンしている。姉の明愛は1番でのイーグルなど前半だけで4つ伸ばし、古江彩佳と並