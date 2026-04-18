＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞バーディパットがカップをかすめ、うつむく。渋野日向子はきょう、この仕草を何度繰り返しただろうか。107位から出た2日目は3バーディ・3ボギーの「72」。巻き返しはならず、トータル1オーバー。米3試合連続の予選落ちがほぼ確実となった。【写真】ヘビを放り投げてご満悦のシブコフェアウェイからピン1メートルにつけて、10番でお