◇プロ野球セ・リーグ 阪神2−1中日（17日、甲子園）阪神が終盤に逆転し3試合ぶりの勝利で、首位ヤクルトとの差を0.5ゲームとしました。試合は1点ビハインドの6回、4番佐藤輝明選手の3塁打と5番大山悠輔選手のタイムリー安打で同点に追いつくと、続く7回には3番森下翔太選手の7号ソロHRが飛び出し、勝ち越しに成功。クリーンアップが勝利に導いた展開には、藤川球児監督も「非常に期待しています。3番、4番、5番がうちの主ですから