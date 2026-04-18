タレント浜村淳（91）が18日、MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）に3週ぶりに出演した。4日、11日の放送を休演していた浜村。番組冒頭、「再びの検査入院のために2回お休みをいただきまして」と切りだし、「ご迷惑掛けたり、お詫びを申し上げねばならなかったり。まあもう二度ととこんなことはないと思いますが」と全快をアピールした。ただ、「91歳にもなりますとね、検査をするたびに悪い所が見つかるんで