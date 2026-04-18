俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が14日、自身のインスタグラムを更新。春の花が咲く自宅ガーデニングを披露した。【写真】「我が家の木香薔薇が満開です」春いっぱいの自宅ガーデニング披露のキャシー中島キャシーは「我が家の木香薔薇が満開です」とつづり、モッコウバラが美しく咲いた喜びを報告。「ほんとに綺麗」と、つづった。さらに、「白い鳥さんがプレゼントして