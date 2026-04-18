気づかい皆無の地雷ワード『そういや、あのとき思ったんだよな～』 自分のミスについては華麗にスルー 子ども用品などを買う際に、確認をとって同意したはずが購入後に夫の実家から同じ品物が送られてきたときなど、義母から事前に「送るよ」と知らされていたのに失念していた夫が吐いたひと言。 普段から「無駄づかいするな」と口酸っぱく言う割に、自分の失敗は棚にあげ「ワルイワルイ」と軽い謝罪の後