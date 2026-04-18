来週の中国主要企業決算紫金鉱業集団やサンズチャイナ、長城汽車 20日（月） 保利置業集団 21日（火） 紫金鉱業集団 中国聯通 中国聯合網絡通信 22日（水） 中国移動 24日（金） 貴州茅台酒 中国平安保険* 中国神華能源 中信証券* 長城汽車 金沙中国 ※予定は変更することがあります