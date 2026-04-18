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来週の米主要企業決算発表本格化 *は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル 21日（火） ＧＥエアロスペース（1.59） ユナイテッドヘルス（6.58） ＤＲホートン（2.15） ＲＴＸ（1.53） ３Ｍ（1.98） ハリバートン（0.50） ユナイテッド航空（1.10） ノースロップ・グラマン（6.98） 22日（水） テスラ（0.35） ラムリサーチ（1.37） フィリップ・モリス（1.85） ＩＢ