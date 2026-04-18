来週の主な予定日英CPI、米イラン停戦期限片山財務相FRBブラックアウト ・英消費者物価指数原油高受け伸び加速も英中銀は利上げ慎重姿勢維持か ・NZ消費者物価指数伸び加速も経済低迷でNZ中銀は慎重姿勢維持の見通し ・日本消費者物価指数伸び加速も目標2%に届かない見通し、コメ価格下落 ・片山財務相インタビューG7「様子見」で一致、日銀4月利上げ確率低下 FRBブラックアウト期間（金融政策に関す