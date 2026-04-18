１３日からの週は、ドル円・ユーロドルともに方向感を欠く展開が続いた。中東情勢を巡る協議の進展期待と失望、さらに米欧の金融政策観測が複雑に絡み合った。13日は米イラン協議が合意に至らず、有事のドル買いでドル円が159円台後半へ上昇した。しかし、原油や米金利の初期反応が一巡すると市場は協議不調を次第に織り込み、160円突破には至らなかった。14日は協議再開期待が浮上し、株高を背景にドル安・円高が進行、ド