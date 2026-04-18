日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１８日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組が１７日に現役引退を発表したことを報じた。番組では、「りくりゅう」ペアの７年間の軌跡をＶＴＲで特集。ミラノ・コルティナ五輪のフリーの演技をＶＴＲでノーカットで放送した。ＭＣでタレントの中山秀征は、五輪の演技