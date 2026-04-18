卵焼き以外で卵焼き器を活用しよう！ 卵焼きを作るときに使う卵焼き器。みなさんは、卵焼き以外で活用していますか？よくよく考えたら四角いフライパンでもある卵焼き器。別に卵焼きしか作れないわけじゃないんです！そこで今回は、卵焼き器を活用して作るお弁当おかずを4つご紹介します。 なんで今まで使ってなかったの…。 一度使うと、使いやすさにハマってしまいます。お弁当にぴったりサイズのおかずがサクサク作れちゃい