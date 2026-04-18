元NMB48メンバーの芳野心咲（18）が15日、自身のXを更新。TOEICのスコアを公表し、フォロワーからは称賛の声が相次いでいる。【写真】中央大学入学式での“晴れ姿”を披露した芳野心咲投稿では、「TOEIC 900点だった」と報告し、「いつか満点取りたいな〜」とさらなる意欲をつづった。コメント欄では「すごっ！満点取れそう…」「凄い！天才！」「おおお！スゴい!!さすがやね」「すごすぎる笑笑笑」「ほんまに自慢の推しです