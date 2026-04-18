2019年に韓国で大ヒットした映画『無垢なる証人』を日本で初ドラマ化、本日4月18日（土）に放送される。『無垢なる証人』は、日本でも話題となった韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の脚本を手がけたムン・ジウォン氏が「ロッテシナリオ公募展」で大賞を獲得、イ・ハン監督によって映画化された最初の作品で、韓国では観客動員数230万人を超えた話題作だ。殺人事件の容疑者の弁護士と、事件の唯一の目撃者である自閉スペクト