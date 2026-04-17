大腸がんは、日本において死亡率・罹患率ともに高い疾患の1つです。特に近年では、食生活の欧米化や生活習慣の変化により、大腸がんの発症リスクが増加しています。大腸がんの早期発見・早期治療に最も有効なのが「大腸カメラ（大腸内視鏡検査）」ですが、「いつから受けるべきなのか？」「どんな症状があれば検査を考えるべきか？」と疑問に思う人も多いでしょう。今回は、大腸がんのリスクが高い人について、「日本橋人形町消化