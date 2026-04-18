俳優の仲野太賀（33）が主演を務める「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）でNHK大河ドラマ初出演を果たし、天才軍師・黒田官兵衛役に挑む俳優・倉悠貴（26）の扮装姿が番組公式SNSで初公開された。＜※以下、ネタバレ有＞2021年度後期のNHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役