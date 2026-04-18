DeNAの東が広島戦に先発する。今季はここまで、3試合に登板し2勝1敗、防御率2・25と好成績。もともと東はスタートダッシュが得意で開幕から4月までの通算成績は12勝5敗と勝ち越し。23年以降に限ると10勝1敗と圧倒している。広島戦は4月11日（横浜スタジアム）以来今季2度目の登板。前回は7回3失点（自責点1）で勝利投手になった。マツダスタジアムでは昨年9月3日以来の登板になるが、同球場では通算6勝5敗、防御率1・65。昨年