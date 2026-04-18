◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）阪神は今季初の土曜日の甲子園開催で中日と対戦。2試合目登板の大竹は前回の4月4日広島戦（マツダ）で、降雨による1時間の試合開始順延に加え、5回無死から1時間1分の中断と、ハードな条件で5回3失点の力投（勝敗つかず）だった。18日の甲子園は曇り時々晴れの予報。雨の心配はなさそうだ。23年にソフトバンクから阪神に移籍加入した大竹のシーズン最初の甲子園は、23年