開幕から苦境が続く井上竜の悪循環を断ち切る存在となれるか。日本ハムから金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手（34）。17日のファーム・DeNA戦（ナゴヤ）で移籍後初登板し1回無失点と順調ぶりを示した。「本日からドラゴンズの一員として、お世話になります。自分にとっては、大きなチャンスだと思う。しっかりゼロで帰ってくる投球を期待してほしい」13日、名古屋市内で入団会見し、あらためて決意表明。背番号は「33」に