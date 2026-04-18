テレビ局には番組を観た視聴者から様々な声が寄せられる。TBSテレビの「視聴者センター」（カスタマーサクセス室所属）は、こうした声を集約し番組制作の現場にフィードバックさせるのが仕事だ。担当者が寄せられた“声”の一端を紹介する。新年度が始まり、入社式や入学式など、新たな環境に身を置かれた方も多いことと思います。年度末の3月に寄せられた意見を振り返ると、新しく始まったり切り替わったりする事象や、終了するも