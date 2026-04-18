◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）森下翔太の決勝弾で競り勝った阪神にとって、6回裏の同点劇は幸運に恵まれていた。0―1のこの回先頭、佐藤輝明の一打は左中間へのライナー性飛球。左翼手が捕球体勢に入っていたが、中堅手が捕球しようと割って入り、衝突して白球がこぼれ落ちた。三塁打となった。この無死三塁で大山悠輔の左翼前への浅い飛球がポテンと落ちた。同点打となった。「野球で最高なのは