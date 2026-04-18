◇プロ野球セ・リーグ巨人8-2ヤクルト（4月17日、神宮球場）7回94球を投げ、無失点で後に引き継いだ巨人のウィットリー投手。試合前には投げたら抹消すると阿部慎之助監督が示唆していましたが、試合後、杉内俊哉投手チーフコーチは「その予定ですが、きょうのピッチングを見て、一度考えるかもしれません」と語りました。この日は1軍に外国人のルシアーノ投手が合流していて、中継ぎとして使いたい意向を阿部監督は示していまし